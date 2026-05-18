Dodò sul futuro: "Questa squadra è diventata una famiglia. Spero di restare alla Fiorentina"

Dopo la vittoria a Torino a parlare è stato Dodò

A margine della netta vittoria per 0-2 contro la Juventus, Dodò ha parlato ai microfoni di dazn. Ecco le sue parole:

"Prima di entrare in campo abbiamo parlato, la nostra squadra è diventata una famiglia. Sapevamo che per uscire da quella situazione dovevamo giocare di squadra. Abbiamo raggiunto l'obiettivo: venire in questo campo a giocare contro la Juventus era difficile ma con la qualità che abbiamo potevamo fare male ed è stata una grande prestazione"

E sul futuro in maglia viola: "Vediamo cosa succede, io spero di restare a Firenze, ma adesso penso solo a giocare. Ancora non ci sono stati incontri con la società".