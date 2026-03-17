Dodô salta tutti e segna una rete brillante. Gudmundsson tagga il CT del Brasile, Ancelotti

Non c’è solo la concentrazione per la trasferta polacca a tenere banco in casa viola, ma anche l’entusiasmo travolgente per la prodezza di Dodo. Il terzino brasiliano ha fatto impazzire i tifosi Viola con uno slalom gigante, saltando avversari come birilli prima di depositare in rete il gol dello 0-3.
Un gol “alla brasiliana” che ha scatenato l’ironia di Gudmundsson (autore dell’assist per il gol), che ha deciso di puntare in alto: sotto il post celebrativo di Dodo, l’islandese ha taggato direttamente Carlo Ancelotti, attuale CT del Brasile.
La risposta di Dodo? Una sfilza di emoji che ridono.
Non c’è solo la concentrazione per la trasferta polacca a tenere banco in casa viola, ma anche l’entusiasmo travolgente per la prodezza di Dodo. Il terzino brasiliano ha fatto impazzire i tifosi Viola con uno slalom gigante, saltando avversari come birilli prima di depositare in rete il gol dello 0-3.