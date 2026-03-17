17 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dodô salta tutti e segna una rete brillante. Gudmundsson tagga il CT del Brasile, Ancelotti

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Dodô salta tutti e segna una rete brillante. Gudmundsson tagga il CT del Brasile, Ancelotti

Redazione

17 Marzo · 16:05

Aggiornamento: 17 Marzo 2026 · 16:13

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#Fiorentina

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Non c’è solo la concentrazione per la trasferta polacca a tenere banco in casa viola, ma anche l’entusiasmo travolgente per la prodezza di Dodo. Il terzino brasiliano ha fatto impazzire i tifosi Viola con uno slalom gigante, saltando avversari come birilli prima di depositare in rete il gol dello 0-3.
Un gol “alla brasiliana” che ha scatenato l’ironia di Gudmundsson (autore dell’assist per il gol), che ha deciso di puntare in alto: sotto il post celebrativo di Dodo, l’islandese ha taggato direttamente Carlo Ancelotti, attuale CT del Brasile.
La risposta di Dodo? Una sfilza di emoji che ridono.

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