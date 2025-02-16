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Dodo: "Promessa valida anche senza Kean? Non mi importa degli assist, voglio solo di vincere"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il terzino della Fiorentina, Dodo, ha così parlato prima della sfida contro il Como: "Oggi è una partita difficile, sappiamo il livello del Como e abbiamo visto la pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 12:10
Dodo: "Promessa valida anche senza Kean? Non mi importa degli assist, voglio solo di vincere" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dodo
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Intervenuto ai microfoni di Dazn, il terzino della Fiorentina, Dodo, ha così parlato prima della sfida contro il Como: "Oggi è una partita difficile, sappiamo il livello del Como e abbiamo visto la partita contro la Juventus. Sappiamo che possono metterci in difficoltà ma anche che se entriamo con l'atteggiamento giusto possiamo vincere. Il nostro obiettivo è dare sempre di più e vincere, speriamo di fare una grande prestazione".

Infine: "Promessa anche senza Kean? Voglio fare assist anche senza Kean ma in generale dare sempre il meglio e alzare il mio livello per aiutare la squadra. Non importa fare assist, solo vincere".

 

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