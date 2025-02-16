Dodo: "Promessa valida anche senza Kean? Non mi importa degli assist, voglio solo di vincere"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il terzino della Fiorentina, Dodo, ha così parlato prima della sfida contro il Como: "Oggi è una partita difficile, sappiamo il livello del Como e abbiamo visto la pa...

A cura di Redazione Labaroviola 16 febbraio 2025 12:10

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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