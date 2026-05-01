Dodò: "L'assist a Solomon contro l'Atalanta cambiò la mia carriera: saltai Gosens e feci di testa mia"

Il terzino Viola racconta di quando fece l'assist decisivo a Solomon in Champions dopo aver saltato Gosens

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fiorentina, Dodò ha ripercorso diverse tappe della sua carriera, soffermandosi in particolare sull’esperienza allo Shakhtar Donetsk, interrotta a causa dello scoppio della guerra in Ucraina. Il brasiliano ha poi raccontato anche un episodio legato a una partita di Champions League:

"Giocavo nello Shakhtar e dovevamo affrontare l'Atalanta a San Siro. Pensavo che non sarei neanche stato convocato, invece andai in panchina e dopo che pareggiamo al 92' il mister mi fece alzare. Mi disse di rimanere in difesa, perché il pareggio andava bene. Ovviamente non lo feci: mi capitò, dopo un palo di Malinovski, la possibilità di partire in contropiede e io mi involai. Gosens provò invano a fermarmi, io passai il pallone a Solomon che segnò".

"Da quel giorno io e Solomon diventammo titolari e nella partita successiva, contro il City, io gli servii un altro assist per il gol. Ricordo spesso quel momento a Gosens".