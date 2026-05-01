Labaro Viola

Dodò: "L'assist a Solomon contro l'Atalanta cambiò la mia carriera: saltai Gosens e feci di testa mia"

Il terzino Viola racconta di quando fece l'assist decisivo a Solomon in Champions dopo aver saltato Gosens

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2026 15:10
Dodò: "L'assist a Solomon contro l'Atalanta cambiò la mia carriera: saltai Gosens e feci di testa mia" -
News
Condividi

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fiorentina, Dodò ha ripercorso diverse tappe della sua carriera, soffermandosi in particolare sull’esperienza allo Shakhtar Donetsk, interrotta a causa dello scoppio della guerra in Ucraina. Il brasiliano ha poi raccontato anche un episodio legato a una partita di Champions League:

"Giocavo nello Shakhtar e dovevamo affrontare l'Atalanta a San Siro. Pensavo che non sarei neanche stato convocato, invece andai in panchina e dopo che pareggiamo al 92' il mister mi fece alzare. Mi disse di rimanere in difesa, perché il pareggio andava bene. Ovviamente non lo feci: mi capitò, dopo un palo di Malinovski, la possibilità di partire in contropiede e io mi involai. Gosens provò invano a fermarmi, io passai il pallone a Solomon che segnò".

"Da quel giorno io e Solomon diventammo titolari e nella partita successiva, contro il City, io gli servii un altro assist per il gol. Ricordo spesso quel momento a Gosens".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok