Dodô lancia il messaggio: "Niente formule magiche, per il successo serve duro lavoro"
Il terzino della Fiorentina affida a Instagram una riflessione sulla mentalità e sull’importanza del lavoro quotidiano
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2026 13:57
Dodô ha affidato a Instagram un messaggio rivolto ai propri follower, concentrandosi sull’impegno e sulla costanza come elementi fondamentali per raggiungere i propri obiettivi.
"Non esiste una formula magica. L’ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro".