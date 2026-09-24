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Dodô lancia il messaggio: "Niente formule magiche, per il successo serve duro lavoro"

Il terzino della Fiorentina affida a Instagram una riflessione sulla mentalità e sull’importanza del lavoro quotidiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2026 13:57
Dodô lancia il messaggio: "Niente formule magiche, per il successo serve duro lavoro" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dodô ha affidato a Instagram un messaggio rivolto ai propri follower, concentrandosi sull’impegno e sulla costanza come elementi fondamentali per raggiungere i propri obiettivi.

"Non esiste una formula magica. L’ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro".

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