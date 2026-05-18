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Dodó: “Il mio futuro? Spero di restare ma non ho ancora incontrato nessuno della società”

Dopo Juventus-Fiorentina, Dodò ha parlato così ai microfoni di dazn

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2026 14:01
Dodó: “Il mio futuro? Spero di restare ma non ho ancora incontrato nessuno della società” -
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Dopo la vittoria in casa della Juventus, per la Fiorentina ai microfoni di dazn si è presentato Dodò. Il brasiliano ha espresso la sua volontà di continuare a vestire la maglia viola. Ecco le sue parole:

"Futuro ancora con la Fiorentina per me? Vediamo cosa succede, lo spero, ma io penso solo a giocare. Al momento non ci sono stati incontri con la società"

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