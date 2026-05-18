Dodó: “Il mio futuro? Spero di restare ma non ho ancora incontrato nessuno della società”
Dopo Juventus-Fiorentina, Dodò ha parlato così ai microfoni di dazn
A cura di Redazione Labaroviola
18 maggio 2026 14:01
Dopo la vittoria in casa della Juventus, per la Fiorentina ai microfoni di dazn si è presentato Dodò. Il brasiliano ha espresso la sua volontà di continuare a vestire la maglia viola. Ecco le sue parole:
"Futuro ancora con la Fiorentina per me? Vediamo cosa succede, lo spero, ma io penso solo a giocare. Al momento non ci sono stati incontri con la società"