Dodô-Fortini-Gosens: futuro lontano da Firenze, ma Paratici ha già in mente i nomi dei sostituti

Per i 3 esterni la permanenza in viola non è scontata: si sogna Udogie ma costa caro, ecco allora Viery, Obert e Revivo

Sarà rivoluzione quest'estate per la Fiorentina: tanti i nomi in partenza, tanti anche quelli per sostituirli.

Come riporta il Corriere dello Sport, uno dei temi principali di questo mercato targato Grosso-Paratici, sarà quello legato al ruolo di terzino/esterno. In partenza ci sono Dodô, Fortini e Gosens: sul primo c'è l'interesse di diverse squadre, e con un'offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro, il brasiliano potrebbe lasciare Firenze. Sul secondo invece, non c'è la volontà al momento da parte del calciatore di voler rinnovare. Per quanto riguarda il tedesco ex Atalanta, la voglia di rimanere c'è, ma quei 2 milioni netti a stagione pesano e non poco nelle casse dei viola.

CHI AL LORO POSTO?

Tanti i nomi sul taccuino di Paratici. Il più affascinante è senza dubbio quello di Udogie: l'ex Udinese piace tanto al DS ex Juve, che conosce molto bene il giocatore (lo ha avuto al Tottenham) e sa benissimo che sarà molto complicato arrivarci; l'esterno ha una valutazione intorno ai 50 milioni, davvero alta, ma occhio all'ipotesi prestito, con il classe 2002 che percepisce uno stipendio di 2,5 milioni di euro all'anno e col contratto in scadenza al 2030.

Andando su obiettivi più fattibili, i nomi circolati in queste settimane sono principalmente 3: Viery, Obert e Revivo. Il primo è il preferito di questo trio: la Fiorentina, tramite intermediari, ha offerto 12 milioni di euro al Gremio, che però ne chiede almeno 20. Sul giocatore del Cagliari invece, il prezzo cambia, si parla di una cifra tra gli 8 e i 10 milioni, ma comunque non sarebbe la prima scelta dei viola. Più defilato invece è il giocatore del Maccabi Tel Aviv Roy Revivo: il classe 2003 ha il contratto in scadenza ed è valutato tra i 6 e i 7 milioni, ma prima di comprare comunque, la Fiorentina dovrà decidere su chi puntare o meno per la prossima stagione.