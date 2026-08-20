Dodò al Nottingham. Nazione: "Intesa tra i club, manca solo l'ok del brasiliano"

Il contratto in scadenza ha accelerato la separazione

Un lento ma inevitabile addio quello di Dodo alla Fiorentina. Il brasiliano, arrivato a Firenze nell’estate del 2022, è ormai ai margini del nuovo progetto tecnico e nelle ultime ore si è riaccesa con forza la pista che porta al Nottingham Forest. Il club inglese aveva già manifestato il proprio interesse nelle scorse settimane, quando la valutazione viola si aggirava intorno ai 15 milioni. Adesso la distanza si è ridotta: con 10 milioni più bonus l’affare si può chiudere. Società pressoché d’accordo, manca l’intesa dell’esterno con il Nottingham per l’ingaggio.

Una separazione maturata lentamente, quasi impensabile ripensando al peso avuto dal brasiliano nelle ultime stagioni. Con Vincenzo Italiano Dodo è diventato uno degli uomini chiave della Fiorentina. Anche dopo il grave infortunio al ginocchio è riuscito a riprendersi spazio e centralità. Con Palladino in panchina si è trasformato in un esterno a tutta fascia, diventando rapidamente uno degli elementi più utilizzati.

E pure nella complicata stagione successiva, salvata da Vanoli, Dodo ha continuato a rappresentare un riferimento sulla corsia destra. Adesso lo scenario si è completamente ribaltato. Il contratto in scadenza nel 2027 (senza possibilità di rinnovarlo) ha accelerato una separazione che da mesi è parsa inevitabile. Idolo dei tifosi, specialmente di quelli più piccoli. Il suo sorriso era contagioso ma lentamente è andato spegnendosi. La storia è finita senza lieto fine. Adesso il Nottingham, ma prima serve l’ok del brasiliano. Lo riporta La Nazione.