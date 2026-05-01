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Dodò 4° in Serie A per dribbling: ne ha completati 103, tra i terzini solo Palestra ne ha di più

La Lega di Serie ha pubblicato la classifica dei 10 migliori dribblatori della Serie A, Dodò si trova al 4° posto con 103 dribbling riusciti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 maggio 2026 12:12
Dodò 4° in Serie A per dribbling: ne ha completati 103, tra i terzini solo Palestra ne ha di più - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Lega di Serie A sui propri social ha pubblicato una speciale classifica dei calciatori che hanno completato più dribbling in Serie A. Al primo posto si trova la stella della Juventus Kenan Yldiz che ha completato 123 dribbling. Al quarto posto si trova Dodò, il terzino della Fiorentina è l'unico viola presente nei primi 10 e ne ha completati 103. Tra i terzini solo Palestra ha fatto meglio visti i 109 dribbling riusciti, appena 6 in più di Dodò

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