Distefano saluta Firenze: "Mi avete fatto capire cosa significa la Fiorentina per questa città"

Dieci anni in viola, dall'arrivo nel settore giovanile all'esordio in Serie A ed Europa: Distefano saluta Firenze con una lettera carica di gratitudine e ricordi.

Dopo dieci anni trascorsi con la maglia viola, Filippo Distefano ha salutato ufficialmente la Fiorentina con un lungo e sentito messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'esterno offensivo, passato a titolo definitivo all'Empoli per 250 mila euro più il 50% sulla futura rivendita, ha voluto ringraziare il club, la città e i tifosi per il percorso vissuto insieme.

IL MESSAGGIO - Ciao Firenze. Sento il bisogno di scriverti e di ringraziare questa città che mi ha accolto quando ero ancora un ragazzino, dandomi la possibilità di crescere, sbagliare e migliorare ogni giorno. Mi sento fortunato per aver fatto parte di questa famiglia e per aver conosciuto persone meravigliose. Aver avuto la possibilità di esordire in Serie A e in Europa con questa maglia sono emozioni forti, che rimarranno per sempre impresse nel mio cuore. Lascio qui tantissimi ricordi e legami profondi con persone a cui sarò legato per tutta la vita. In questi 10 anni mi sono sempre sentito voluto bene dal primo all’ultimo giorno. Firenze sarà sempre una parte fondamentale di me. È anche grazie a tutto quello che mi avete dato se oggi mi sento pronto per una nuova sfida e per nuove emozioni da vivere. A voi tifosi, che vivete ogni emozione al massimo e con una passione unica…..anche se ho trovato poco spazio in campo, ho sempre sentito il vostro calore. Grazie per avermi fatto capire cosa significa la Fiorentina per Firenze".

NUOVA AVVENTURA A EMPOLI - Per Distefano si apre adesso una nuova pagina della carriera con la maglia dell'Empoli, dove proverà a trovare quella continuità che negli ultimi anni è mancata a Firenze. La Fiorentina, dal canto suo, ha definito la cessione a titolo definitivo incassando 250 mila euro e mantenendo il 50% sull'eventuale futura rivendita, una clausola che permetterà al club viola di beneficiare di una possibile crescita del giocatore negli anni a venire.