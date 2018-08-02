Disciplina e carisma, cosí Pezzella si è preso la Fiorentina

Una squadra ha sempre bisogno di un vero leader. Pezzella è questo. Carisma e disciplina messi a disposizione di Pioli, per

German Pezzella è ormai un punto di riferimento dello spogliatoio viola e farà da capitano a una squadra giovane e inesperta. Lui è pronto al salto dopo aver rifiutato, la scorsa primavera, le offerte di diverse società estere, scegliendo di restare a Firenze e di ereditare la fascia del compagno di reparto Davide Astori. Da leader vero, proprio Pezzella ha scosso il gruppo in seguito alla sentenza del TAS: "Insieme siamo più forti", il suo messaggio sui social. Per non parlare della disciplina che lo caratterizza. L'argentino, nei primi giorni di lavoro a Moena, ha infatti richiamato qualche ragazzo che stava lasciando il campo senza aiutare lo staff a spostare una porta utilizzata precedentemente nelle esercitazioni. Pezzella è chiamato a rincorrere tanti obiettivi, tutti da raggiungere con la maglia della Fiorentina.

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.