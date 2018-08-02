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Disciplina e carisma, cosí Pezzella si è preso la Fiorentina

Una squadra ha sempre bisogno di un vero leader. Pezzella è questo. Carisma e disciplina messi a disposizione di Pioli, per

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2018 09:28
Disciplina e carisma, cosí Pezzella si è preso la Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Rassegna Stampa
Pezzella
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German Pezzella è ormai un punto di riferimento dello spogliatoio viola e farà da capitano a una squadra giovane e inesperta. Lui è pronto al salto dopo aver rifiutato, la scorsa primavera, le offerte di diverse società estere, scegliendo di restare a Firenze e di ereditare la fascia del compagno di reparto Davide Astori. Da leader vero, proprio Pezzella ha scosso il gruppo in seguito alla sentenza del TAS"Insieme siamo più forti", il suo messaggio sui social. Per non parlare della disciplina che lo caratterizza. L'argentino, nei primi giorni di lavoro a Moena, ha infatti richiamato qualche ragazzo che stava lasciando il campo senza aiutare lo staff a spostare una porta utilizzata precedentemente nelle esercitazioni. Pezzella è chiamato a rincorrere tanti obiettivi, tutti da raggiungere con la maglia della Fiorentina.

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.

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