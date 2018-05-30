Disastro Fiorentina: stadio deserto ed i tifosi non guardano le partite neanche alla TV!

Secondo quanto riportato da Calciofinanza.it i dati degli ascolti delle partite della Fiorentina in TV sono andati molto male. La Fiorentina si è trovata al settimo posto nella media degli ascolti, co...

Secondo quanto riportato da Calciofinanza.it i dati degli ascolti delle partite della Fiorentina in TV sono andati molto male. La Fiorentina si è trovata al settimo posto nella media degli ascolti, con 568.886 spettatori medi con share del 3,11%.

Il trend che maggiormente preoccupa è quello della variazione di spettatori rispetto alla scorsa stagione. Da circa 32 milioni di spettatori siamo passati a 21 milioni, con una variazione in negativo del 32,23%. Non solo il Franchi si svuota ma la squadra è poco seguita anche alla TV. I cali di risultato e di rendimento penalizzano gli ascolti, con la Fiorentina che vede ridotto il suo bacino d'utenza