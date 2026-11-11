Disastro di De Gea: nei top 5 campionati europei solo 4 portieri su 138 parano peggio di lui

De Gea naufraga nel dato dei gol evitati e nel GP rate

Un tema che sta facendo discutere molto in questi giorni a Firenze sono le prestazione di David De Gea. Il capitano viola ha infatti commesso un errore sul 2-2 di Bremer e non è stato il primo della stagione.

Firenze così come spesso capita si è divisa in 2: da una parte chi sostiene che De Gea in realtà para tanto e che però per colpa di una difesa ballerina dovendo fare tanti interventi commette degli errori. Errori che però vengono compensati dalle parate fatte in precedenza.

Dall’altra parte c’è chi sostiene che invece la Fiorentina subisce tanto proprio perché De Gea non para. E i dati purtroppo parlano chiaro.

Perché è vero che la Fiorentina è 1º in serie A per tiri subiti da dentro l’area di rigore, ed infatti De Gea nelle parate in area di rigore è 9º in Serie A grazie ai suoi 21 interventi.

Se però andiamo a guardare tutte le statistiche che riguardano l’efficacia dei portieri in questo caso De Gea naufraga. Infatti il dato dei gol evitati ci dice che De Gea ha subito 3.32 gol in più di quelli che avrebbe dovuto subire. Questo dato si calcola prendendo il totale dei gol subiti previsti in base alla qualità dei tiri avversari (xGot) e si sottrae con i gol effettuati. Dunque De Gea in base alla qualità dei tiri subiti avrebbe dovuto incassare 3 gol in meno di quelli che ha incassato.

E in questo non solo è ultimo in Serie A (31esimo su 31) ma è anche uno dei peggiori nei top 5 campionati europei. Infatti si piazza al 134º posto su 138, un disastro.

Se invece andiamo a calcolare il GP rate ovvero la qualità dei tiri avversari diviso i gol subiti e andando così a livellare le differenze tra portieri che subiscono 30 tiri e portieri che ne subiscono 10, le cose peggiorano ancora.

Infatti De Gea ha un GP rate di 0.8, cioè sta a significare che agli avversari basta produrre 0.8 di xGot per segnare alla Fiorentina. De Gea così resta sempre ultimo in Serie A e nei top 5 campionati europei solo in 2 hanno un gp rate più basso.

Insomma la difesa certo non lo aiuta ma De Gea ci sta assolutamente mettendo del suo. Ed è un grave pecca considerato che non è mai stato bravo con i piedi, precisione passaggi al 66% uno dei dati peggiori della Serie A, e che non esce mai. Un bel grattacapo per Vanoli e Paratici in vista di gennaio