Disastro Bologna: l’Ascoli travolge i rossoblù 1-3, Orsolini non basta per la prima amichevole di Palladino

Prestazione da dimenticare per il Bologna

L’Ascoli supera nettamente il Bologna per 1-3 nell’allenamento congiunto disputato a Casteldebole, confermando l’ottimo momento di forma della squadra di Francesco Tomei.

I bianconeri passano in vantaggio con Guiebre, prima del pareggio dell’ex Orsolini. Nella ripresa, però, l’Ascoli torna a dominare e trova le reti decisive con Silipo e Bolsius, autore di un bel colpo di testa.

Una prestazione convincente per il Picchio, che ha mostrato personalità e qualità nel fraseggio anche contro una formazione di Serie A. Il test è servito inoltre a mettere minuti nelle gambe, con particolare attenzione per l’ultimo arrivato Venuti, destinato a ricoprire il ruolo di terzino destro.