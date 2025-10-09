Diouf ricorda il gol alla Fiorentina: “Un bel ricordo segnare a Firenze nella semifinale di Conference”

Il centrocampista dell’Inter, Andy Diouf, ha ricordato il gol inflitto ai viola in semifinale di Conference League, quando era al Basilea

Durante la trasmissione On Board realizzata da DAZN, ha parlato l’attuale centrocampista dell’Inter, Andy Diouf, il quale ha ricordato il gol segnato alla Fiorentina nella semifinale di Conference League, quando vestiva la maglia del Basilea: “Questa è una foto che rappresenta tanto, quando vestivo la maglia del Basilea, ed è stata la mia prima presenza in una competizione europea. Quell’anno siamo arrivati in semifinale, contro la Fiorentina, ho segnato a Firenze, per cui è un bel ricordo”.