Dionigi: "Pellegrino deve sostituire Kean, non sarà facile ma ha le doti per farcela"

L'ex giocatore viola ha parlato di Pellegrino e Kean

Ospite della trasmissione "BenveLand" sulle frequenze di Radio FirenzeViola, l'allenatore Davide Dionigi ha analizzato l'avvio di questa stagione di Serie A: “Fa un certo effetto osservare la classifica attuale con il Frosinone nella posizione che ci si aspetterebbe dalla Fiorentina e viceversa. Come di consueto, attorno all'undicesimo turno cominciano a emergere i reali equilibri del torneo, mettendo in luce il divario tecnico tra i club di vertice e quelli della zona medio-bassa. Si preannuncia una corsa per l'Europa che conta aperta a cinque o sei compagini, mentre altrettante si contenderanno la permanenza nella massima serie. Resta comunque insolito trovare i viola così attardati”.

In Serie A si nota una riscoperta del centravanti puro e del classico numero nove: siamo di fronte a un'evoluzione tattica? “Senz'altro, merito anche di un tempo effettivo di gioco aumentato che rende le partite più ritmate e avvincenti. Negli ultimi anni si è forse abusato del palleggio prolungato e del tiki-taka, privilegiando punte abili nel dialogare con la squadra piuttosto che veri uomini d'area. Oggi si riscopre una manovra più diretta e verticale, in cui si punta con maggiore decisione verso la porta e i bomber tornano ad essere il fulcro del gioco offensivo”.

L'esplosione di Varela al Monza ha stupito molti. Saprà confermare questa media realizzativa nel corso dell'intera stagione? “Varela ha messo in mostra un eccellente istinto da predatore d'area e un cinismo notevole. Tenendo presente che il Monza crea una mole di gioco offensivo inferiore rispetto ad altri club, la sua capacità di concretizzare assume un valore ancora maggiore. La sfida per lui sarà mantenere questa costanza e adattarsi alle marcature più strette che gli riserveranno le difese, ma le premesse sono decisamente incoraggianti”.

Pellegrino si trova a gestire un'eredità pesante, provando a replicare quanto di buono fatto vedere a Parma. Fin dove può spingersi il suo percorso di crescita? “È un profilo che stimavo già durante la sua esperienza in Emilia. Ha nel bagaglio tutte le doti fondamentali per un centravanti moderno: esplosività, buona tecnica di base, prestanza atletica e dominio sulle palle alte. Ha ancora moltissimo spazio per evolversi e maturare. Sostituire un giocatore come Kean non è affatto un compito agevole, anche perché parliamo di due interpreti del ruolo con doti assai differenti, ma il suo cammino di crescita è appena iniziato”.