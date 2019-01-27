Dimezza lo svantaggio il Chievo con Stepinski. Errore in marcatura di Pezzella
Dimezza lo svantaggio il Chievo al 40' del primo tempo. Dopo un buon giropalla, l'esterno destro dei clivensi mette in mezzo per Stepinski
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 12:51
Dimezza lo svantaggio il Chievo al 40' del primo tempo. Dopo un buon giropalla, l'esterno destro dei clivensi mette in mezzo per Stepinski che di testa non perdona Lafont. Errore in marcatura di Pezzella che si stacca e perde l'uomo, consentendogli di staccare liberamente di testa.