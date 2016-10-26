Diluvia sul Franchi: Fiorentina-Crotone sospesa in attesa di miglioramento
La palla non corre e Gavillucci rimanda le squadre negli spogliatoi
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2016 21:11
Partita momentaneamente sospesa a partire dal 17' del primo tempo a causa delle critiche condizioni climatiche. Dopo aver perlustrato le varie zone del campo l'arbitro Gavillucci rimanda le squadre negli spogliatoi. Particolarmente complicata la situazione nelle due aree di rigore che hanno indotto il direttore di gara a sospendere il gioco, fino ad ora fortemente condizionato dalla pioggia che ha impedito un palleggio fluido alle due formazioni. Probabile ulteriore sopralluogo nel giro di 15-20 minuti.