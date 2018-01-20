Difesa viola: il trend della squadra è il migliore per la lotta all'EL. 2 goal subiti nelle ultime 6 partite

Importante è la statistica riportata nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport- Stadio. La difesa è finalmente un punto di forza della Fiorentina, cosa che, nelle ultime stagioni, non era succe...

A cura di Redazione Labaroviola 20 gennaio 2018 09:15

Condividi