Difesa viola: il trend della squadra è il migliore per la lotta all'EL. 2 goal subiti nelle ultime 6 partite
Importante è la statistica riportata nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport- Stadio. La difesa è finalmente un punto di forza della Fiorentina, cosa che, nelle ultime stagioni, non era succe...
A cura di Redazione Labaroviola
20 gennaio 2018 09:15
Importante è la statistica riportata nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport- Stadio. La difesa è finalmente un punto di forza della Fiorentina, cosa che, nelle ultime stagioni, non era successo. Sono infatti 2 goal subiti nelle ultime 6 partite (contro Milan ed Inter), 4 nelle ultime 8 uscite. I risultati per Pioli sono pervenuti indipendentemente dalla scelta tattica ovvero, difesa a 3 o difesa a 4. Contro la Sampdoria mancherà per la prima volta capitan Astori, vedremo se il trend rimarrà il medesimo...