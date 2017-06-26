Difesa, dentro Milenkovic, Hugo e Gaspar. Milic e Diks saranno ceduti?
In difesa sono arrivati molti calciatori come Bruno Gaspar, Milenkovic e Victor Hugo. Chi sacrificherà Corvino per ulteriori spazi?
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 10:03
In difesa, la Fiorentina ha già trovato un assetto abbastanza preciso con i primi arrivi. Vitor Hugo e Milenkovic per il centro, Gaspar a destra. In uscita due terzini: il Feyenoord pensa a un ritorno in Olanda di Diks, mentre Milic potrebbe partire specie se Corvino decidesse di investire su un giovane terzino che entri in competizione con Maxi Olivera per la maglia da titolare a sinistra, scrive La Nazione