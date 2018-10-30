Diego Della Valle, blitz ad Arquata: "Aumenterò i posti di lavoro qui alla Tod's e investirò ancora"
La Nazione scrive del blitz ad Arquata di Diego Della Valle che detto: “Amplieremo lo stabilimento Tod’s di Arquata, creando ulteriori posti di lavoro. Poi, convincerò alcuni miei amici imprenditori a...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2018 17:30
La Nazione scrive del blitz ad Arquata di Diego Della Valle che detto: “Amplieremo lo stabilimento Tod’s di Arquata, creando ulteriori posti di lavoro. Poi, convincerò alcuni miei amici imprenditori ad investire su questo territorio, contribuendo così a rilanciarlo".