Labaro Viola

Diego Della Valle, blitz ad Arquata: "Aumenterò i posti di lavoro qui alla Tod's e investirò ancora"

La Nazione scrive del blitz ad Arquata di Diego Della Valle che detto: “Amplieremo lo stabilimento Tod’s di Arquata, creando ulteriori posti di lavoro. Poi, convincerò alcuni miei amici imprenditori a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2018 17:30
Diego Della Valle, blitz ad Arquata: "Aumenterò i posti di lavoro qui alla Tod's e investirò ancora" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle
News
Della Valle
Condividi

La Nazione scrive del blitz ad Arquata di Diego Della Valle che detto: “Amplieremo lo stabilimento Tod’s di Arquata, creando ulteriori posti di lavoro. Poi, convincerò alcuni miei amici imprenditori ad investire su questo territorio, contribuendo così a rilanciarlo".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok