Diao in dubbio per Fiorentina-Como: è uscito per infortunio in Champions, probabile il forfait
Il Como dovrebbe fare a meno di Diao
A cura di Andrea Pagni
16 ottobre 2026 12:57
Assane Diao del Como è ancora in attesa di esami dopo aver accusato un problema nella partita di Champions tra il suo Como e il Feyenoord ed è quando in dubbio per la sfida tra Fiorentina e lo stesso Como.
In attesa dell’esito degli esami o di novità dal club lariano è difficile stabilire con certezza i tempi di recupero e dunque la sua presenza domenica al Franchi. Ma in questo momento in casa Como danno la sua assenza quasi scontata