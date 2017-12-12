Diaconale: "Dopo questa catena di errori scatta il diritto al sospetto, vogliamo un campionato regolare"

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli errori arbitrali che hanno caratterizzato le ultime partite dei biancocelesti: "Un errore con la Roma, un err...

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli errori arbitrali che hanno caratterizzato le ultime partite dei biancocelesti: "Un errore con la Roma, un errore con la Fiorentina, un errore con la Sampdoria, un doppio errore con il Torino. Quando gli errori diventano una catena continua scatta il diritto al sospetto".

Prosegue: "Non è un piagnisteo, complottismo o alibi per le proprie carenze ma la legittima richiesta di un campionato regolare, trasparente, corretto e non lo strumento per colpire chi non fa parte del coro. Parlo di Lazio? Certo. E la butto in politica calcistica? Certo. Perché ho troppa esperienza per non dare ragione al Cardinal Bellarmino quando diceva che a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca".