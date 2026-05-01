Di Natale: "Grosso ha fatto un capolavoro. Sarebbe intrigante vederlo in una pizza calda come Firenze"

Il tema allenatori è caldo in casa Fiorentina: c'è chi vorrebbe la riconferma di Vanoli, chi sogna Sarri e chi scommette su Grosso.

A La Gazzetta Dello Sport ha parlato l’ex attaccante di Serie A e dell’Udinese Antonio Di Natale, soffermandosi anche sul prossimo tecnico della Fiorentina: "Grosso meriterebbe un’occasione importante il prossimo anno. Si parla poco di lui perché non è mediatico, ma col Sassuolo ha realizzato un capolavoro. Sarebbe intrigante vederlo in una piazza calda come Firenze. De Rossi è salito in corsa e ha fatto svoltare il Genoa: mi auguro resti a Marassi. L’Udinese ha dato noia a diverse big quest’anno".