Di Michele: "Pellegrino sta facendo meglio di Beto, non so perchè non sia ai livelli di Udine"

L'ex attaccante friulano ha commentato la tenuta offensiva gigliata

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centravanti bianconero David Di Michele ha analizzato la sfida di domani tra l'Udinese e la Fiorentina.

Le dichiarazioni di Di Michele «Immaginavo una Fiorentina competitiva per traguardi ben più ambiziosi della lotta per non retrocedere. L'ambiente fiorentino pretende molto, però gli investimenti fatti e i numerosi innesti sul mercato lasciavano presagire altro: è chiaro che ci sono stati degli sbagli».

Il focus su Atta e il reparto offensivo «Atta? Nella scorsa annata ha offerto un rendimento eccellente, mentre in viola finora ha faticato a mettersi in mostra. Probabilmente il contesto di Udine gli garantiva la serenità ideale per esprimersi. Pellegrino si sta comportando egregiamente, al contrario di Beto che appare ancora distante dagli standard mostrati in Friuli. Hanno caratteristiche differenti, ma in casa Fiorentina servirebbe anche il contributo realizzativo degli altri reparti, non soltanto degli attaccanti. Non riesco a spiegarmi perché Beto sia così indietro di condizione rispetto al giocatore brillante ammirato in bianconero».