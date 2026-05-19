Di Marzio svela: "Pioli potrebbe andare all'Atalanta, anche Italiano è una possibilità per la dea"

Pioli potrebbe essere una soluzione per l'Atalanta se non riuscirà ad arrivare a Maurizio Sarri

Il caffè di oggi è un caffè che riguarda le panchine, allora iniziamo subito con la prima notizia, quella fresca fresca, sono davvero molto felice, un grande in bocca al lupo a Rolando Maran che torna in panchina, lo farà da CT dell'Albania. Venendo alle cose della nostra Serie A si è ormai capito, l'hanno capito insomma ormai tutti che tra Antonio Conte e il Napoli finirà in queste ore, in questi giorni. Il Napoli si è mosso per per contattare altri allenatori e in particolare Maurizio Sarri, trovando in Sarri un'apertura quindi Sarri ha dato la disponibilità a tornare a Napoli e soltanto una sorprendente virata direzione Bergamo può evitare che Sarri torni sulla panchina azzurra. Bergamo perché? Perché a Bergamo Palladino non sarà confermato". Domande che si pone Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com -, in merito al domino delle panchine in Serie A.

"Ma Sarri - prosegue Di Marzio - dovrebbe tornare a Napoli e l'Atalanta andrà su altri poi obiettivi che possa essere Italiano, che possa essere Pioli che già volevano in passato, che possa essere lo stesso Grosso che è un allenatore che ha fatto benissimo a Sassuolo e che in ballo su diverse panchine: panchina Fiorentina se non verrà confermato Vanoli, panchina Bologna se Italiano andrà via, panchina Atalanta, panchina Napoli semmai dovesse esserci un cataclisma nella situazione di Sarri ma ecco sicuramente questo è un po' il giro, poi a cascata dipenderà appena Conte esce ed entra Sarri. Lo scrive Di Marzio su TMW