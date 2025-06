Di Marzio scrive: “Perde quota il nome di Pioli per la Nazionale, è fortemente cercato dalla Fiorentina”

Perde quota il nome di Stefano Pioli come successore di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale Italiana, in vista delle qualificazioni per il Mondiale 2026 e non solo.Dopo la rinuncia all’incarico da parte di Claudio Ranieri, che ha preferito mantenere la parola data alla Roma e rispettare l’incarico dirigenziale con i giallorossi, si va dunque verso altre scelte.

Ancora nulla di concreto, ma le decisioni potrebbero e dovrebbero portare verso altre direzioni anche da Stefano Pioli, ancora sotto contratto con l’Al Nassr e fortemente cercato dalla Fiorentina per sostituire Palladino. Valutazioni in corso per Gravina e la FIGC per trovare il candidato migliore. La soluzione potrebbe anche essere di affidarsi a un Campione del Mondo del 2006 come Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi o Fabio Cannavaro (che però non ha ancora avuto nessun contatto e quindi non dovrebbe essere tra i papabili). Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito