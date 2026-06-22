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Di Marzio scrive: "Ancora nessun'offerta della Fiorentina per Thorstvedt, il Sassuolo è in attesa"

Gianluca Di Marzio fa il punto sulla situazione tra la Fiorentina e Thorstvedt

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2026 12:07
Di Marzio scrive: "Ancora nessun'offerta della Fiorentina per Thorstvedt, il Sassuolo è in attesa" -
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Nessuna accelerazione al momento per il possibile futuro di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo, reduce da una buona stagione in neroverde, piace alla Fiorentina, ma al momento non ci sono stati contatti tra i due club, né una prima richiesta ufficiale da parte del club viola, nonostante il gradimento espresso per il giocatore da parte del nuovo allenatore Fabio Grosso, che lo ha avuto appunto in Emilia-Romagna.

Il Sassuolo, infatti, è al momento in attesa di eventuali mosse della Fiorentina, che non ha ancora presentato alcuna proposta formale per il centrocampista. Il club neroverde osserva la situazione e il giocatore è ancora legato da un anno di contratto. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

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