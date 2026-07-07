Di Marzio rivela: "Monza-Fiorentina, non solo Kouadio. Piace anche Moreno"

Di Marzio annuncia l'interesse del Monza per Moreno

Il Monza guarda in casa Fiorentina per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il club non sarebbe interessato soltanto a Kouadio, ma avrebbe messo nel mirino anche un altro giocatore viola. Il Monza avrebbe infatti mostrato interesse anche per Moreno, altro elemento rientrato alla Fiorentina.