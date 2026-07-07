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Di Marzio rivela: "Monza-Fiorentina, non solo Kouadio. Piace anche Moreno"

Di Marzio annuncia l'interesse del Monza per Moreno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2026 13:23
Di Marzio rivela: "Monza-Fiorentina, non solo Kouadio. Piace anche Moreno" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Monza guarda in casa Fiorentina per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il club non sarebbe interessato soltanto a Kouadio, ma avrebbe messo nel mirino anche un altro giocatore viola. Il Monza avrebbe infatti mostrato interesse anche per Moreno, altro elemento rientrato alla Fiorentina.

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