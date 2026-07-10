Di Marzio rivela: "L'Atalanta vuole superare la concorrenza per Alajbegovic: contatti in corso"

L'Atalanta è tra le squadre interessate a Kerim Alajbegovic

Come ci ha raccontato Alfredo Pedullà molte squadre sono interessate a Kerim Alajbegovic. Alla Fiorentina è stato proposto per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio profilo x, ci sono stati nuovi contatti in questi giorni tra l'Atalanta e l'entourage di Kerim Alajbegovic. La dea sta cercando di convincere il giocatore e di avere l'ok definitivo per anticipare la numerosa concorrenza europea. L'operazione non è semplice ma l'Atalanta continua a provarci.