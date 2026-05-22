Di Marzio rivela: “La Sampdoria pensa a Galloppa per la panchina, avviati i primi contatti”

Gianluca Di Marzio, rivela che la Sampdoria ha avviato i primi contatti per Daniele Galloppa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Daniele Galloppa è tra i profili sondati dalla Sampdoria per la prossima stagione. L’attuale tecnico della Primavera della Fiorentina aveva già guidato la prima squadra viola in Conference League dopo l’esonero di Pioli e prima dell’arrivo di Paolo Vanoli.

Resta inoltre da chiarire l’assetto dell’area sportiva, con molti aspetti legati alla possibile permanenza di Mancini nel ruolo di direttore sportivo.