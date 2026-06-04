Di Marzio rivela: "La Fiorentina pensa a Bento dell'Al-Nassr in caso di cessione di De Gea"

In casa Fiorentina si guarda già al futuro tra i pali, con l’ipotesi di un possibile cambio in caso di addio di David De Gea

In casa Fiorentina si guarda già al futuro tra i pali, con l’ipotesi di un possibile cambio in caso di addio di David De Gea. Come raccontato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il nome a cui sta pensando il club toscano è quello di Bento, portiere brasiliano classe 1999 dell'Al-Nassr. Bento non è un nome nuovo per il calcio italiano: già nel corso della sessione di mercato di gennaio era stato molto vicino a vestire la maglia del Genoa, con una trattativa poi sfumata nelle battute finali. In quell’occasione il portiere aveva scelto di proseguire la sua esperienza all’Al-Nassr, rimandando ogni discorso legato a un eventuale trasferimento. Lo scrive GianlucaDiMarzio.com