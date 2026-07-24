Di Marzio: "Proseguono i contatti per Joao Mario. La Juventus ha aperto al prestito del calciatore"

La trattativa tra i viola e i bianconeri per il terzino portoghese classe 2000 continua. Dopo il via libera alla formula del prestito, le parti lavorano per trovare l'intesa definitiva.

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato in entrata e uno dei nomi più caldi per rinforzare la corsia destra è quello di Joao Mario. I contatti con la Juventus proseguono e, secondo Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno aperto alla possibilità di cedere il terzino portoghese con la formula del prestito.

Le due società sono al lavoro per cercare di definire l'operazione e trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. La disponibilità della Juventus a trattare sulla base del prestito rappresenta un passo importante nella trattativa, che nelle prossime ore potrebbe entrare nel vivo.

Classe 2000, Joao Mario è reduce dagli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Bologna, esperienza che gli ha permesso di accumulare ulteriore esperienza in Serie A. La Fiorentina lo considera un profilo interessante per completare il reparto degli esterni difensivi e offrire a Fabio Grosso un'alternativa di qualità sulla fascia destra.