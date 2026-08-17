Di Marzio: "Prima offerta del Como alla Fiorentina per Kean: 30 milioni tra prestito e obbligo"

Il Como ha presentato la prima offerta per Moise Kean

Il Como piomba su Moise Kean. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i lariani avrebbero avviato la trattativa per portare l'attaccante viola alla corte di Cesc Fabregas. La Fiorentina avrebbe ricevuto una prima offerta: sul piatto un pacchetto da 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, cifra ancora ben lontana da quella necessaria per far vacillare i gigliati.