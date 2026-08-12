Di Marzio: “Piccoli vicinissimo al Bologna. Passi in avanti decisivi per la chiusura della trattativa”

Piccoli è prossimo alla cessione al Bologna

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra la Fiorentina e il Bologna per Roberto Piccoli. Queste le sue parole tramite il proprio profilo X: “Piccoli è vicinissimo al Bologna. Sono stati fatti passi in avanti decisivi per la chiusura della trattativa”. Dopo un solo anno dunque si chiude l’avventura di Piccoli a Firenze