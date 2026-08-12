Di Marzio: "Pellegrino alla Fiorentina per 24 milioni: ultimi dettagli tra club, poi viaggio e visite"
Matteo Pellegrino rinforzerà il reparto offensivo Viola
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2026 14:28
La Fiorentina si aggiudica il colpo in attacco, in arrivo dal Mateo Pellegrino dal Parma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si tratta di un'operazione a titolo definitivo intorno ai 24 milioni: i club stanno definendo gli ultimi dettagli poi ci sarà il via libera per viaggio e visite.