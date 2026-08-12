Di Marzio: "Pellegrino alla Fiorentina per 24 milioni: ultimi dettagli tra club, poi viaggio e visite"

Matteo Pellegrino rinforzerà il reparto offensivo Viola

La Fiorentina si aggiudica il colpo in attacco, in arrivo dal Mateo Pellegrino dal Parma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si tratta di un'operazione a titolo definitivo intorno ai 24 milioni: i club stanno definendo gli ultimi dettagli poi ci sarà il via libera per viaggio e visite.