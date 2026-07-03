Di Marzio: "Oggi incontro fra Paratici e i dirigenti del Sassuolo per Thorstvedt. Ancora niente di definitivo"

Non è emerso niente di definitivo nell'incontro odierno tra Fiorentina e Sassuolo. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.

Prosegue la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt. In giornata, 3 luglio, si è tenuto un incontro interlocutorio tra i due club, durante il quale si è parlato anche dell'inserimento di qualche contropartita tecnica nell'affare. Ancora niente di definitivo però. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.

Ieri, 2 luglio, vi abbiamo annunciato l'incontro tra la Fiorentina e il Sassuolo per discutere di Thorsvedt: il centrocampista norvegese è una delle priorità del nuovo allenatore viola, Fabio Grosso, che lo aveva già allenatore in Emilia. Thorsvedt, inoltre, ha già accettato la proposta della Fiorentina e la sua volontà è quella di trasferirsi in Toscana in questa sessione di calciomercato.

Lo riporta il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio.