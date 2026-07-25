Di Marzio: "Offerta per Joao Mario di prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni. Possibile chiusura in settimana"

I viola hanno presentato un'offerta per il terzino portoghese: si lavora a un prestito con diritto di riscatto tra gli 8 e i 9 milioni di euro

Prosegue il dialogo tra Fiorentina e Juventus per Joao Mario. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola continua a lavorare con decisione per il terzino portoghese, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la corsia destra a disposizione di Fabio Grosso.

Stando alle ultime indiscrezioni rilasciate dal noto esperto di calciomercato, la Fiorentina avrebbe già formulato un'offerta alla Juventus e le parti starebbero discutendo sulla formula dell'operazione. L'idea è quella di chiudere l'affare con un prestito corredato da diritto di riscatto, con la cifra per l'acquisto a titolo definitivo che dovrebbe essere fissata tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

La trattativa resta dunque viva e i contatti tra i due club proseguono. Sempre secondo Di Marzio, c'è fiducia sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca, con l'operazione che potrebbe essere definita nel corso della prossima settimana, regalando così a Fabio Grosso un nuovo rinforzo per la fascia destra.