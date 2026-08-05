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Di Marzio: "Mastantuono arriverà alla Fiorentina in prestito secco"

Risolto anche il nodo relativo alla ripartizione dell'ingaggio: il talento argentino è ormai a un passo dal vestire la maglia viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2026 11:24
Di Marzio: "Mastantuono arriverà alla Fiorentina in prestito secco" -
Mastantuono
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La Fiorentina ha piazzato il grande colpo per il proprio attacco con l'arrivo di Franco Mastantuono. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola e il Real Madrid hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento del talento argentino in prestito secco.

Nella giornata di ieri restava da definire soltanto la ripartizione dell'ingaggio, con i viola che chiedevano ai Blancos un contributo. Il nodo che è stato sciolto nella mattinata di oggi. A questo punto mancano solo gli ultimi dettagli burocratici prima della chiusura definitiva dell'operazione.

C'è anche un'altra buona notizia per la Fiorentina: Mastantuono non occuperà uno slot da extracomunitario, poiché è in possesso del doppio passaporto, argentino e italiano.

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