Di Marzio: "Mastantuono arriverà alla Fiorentina in prestito secco"

Risolto anche il nodo relativo alla ripartizione dell'ingaggio: il talento argentino è ormai a un passo dal vestire la maglia viola

La Fiorentina ha piazzato il grande colpo per il proprio attacco con l'arrivo di Franco Mastantuono. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola e il Real Madrid hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento del talento argentino in prestito secco.

Nella giornata di ieri restava da definire soltanto la ripartizione dell'ingaggio, con i viola che chiedevano ai Blancos un contributo. Il nodo che è stato sciolto nella mattinata di oggi. A questo punto mancano solo gli ultimi dettagli burocratici prima della chiusura definitiva dell'operazione.

C'è anche un'altra buona notizia per la Fiorentina: Mastantuono non occuperà uno slot da extracomunitario, poiché è in possesso del doppio passaporto, argentino e italiano.