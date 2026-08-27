Di Marzio: "Mandragora valutato come contropartita nella trattativa tra Torino e Fiorentina per Njie"

Lo scenario anticipato da Gianluca Di Marzio che prevede un possibile scambio con Mandragora in direzione Torino e Njie verso Firenze

Torino e Fiorentina continuano a lavorare per portare Alieu Njie in Toscana. La novità delle ultime ore è l'inserimento di Rolando Mandragora nell'operazione come contropartita tecnica per i granata. Il possibile ritorno del centrocampista è un'opzione che le parti stanno valutando in queste ore.

Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto, ci sono stati i primi contatti tra Torino e Fiorentina per discutere del possibile trasferimento di Njie. Nelle ultime settimane, anche il Salisburgo e Crystal Palace si sono interessate al giocatore cresciuto nel settore giovanile granata come riportato da Gianlucadimarzio.com