Di Marzio: "La Fiorentina segue Mastantuono ma al momento non c'è nessuna trattativa col Real"

Le ultime di Gianluca Di Marzio su Mastantuono

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio anche la Fiorentina segue con attenzione la situazione di Franco Mastantuono, destinato a lasciare il Real Madrid in prestito. Al momento, però, non esiste una vera e propria trattativa tra i viola e il club spagnolo per il talento classe 2007.

Il giocatore, infatti, sta ancora valutando quale sarà la prossima tappa della sua carriera, dopo aver inizialmente manifestato la volontà di tornare al River Plate. Per questo motivo la Fiorentina ha preferito non forzare i tempi, limitandosi a raccogliere informazioni dal Real Madrid mentre definiva l'operazione che ha portato a Firenze Valdepeñas.

Il club viola resta quindi tra le società interessate al fantasista argentino, ma al momento non sono previsti incontri o summit con i Blancos. La priorità, in questa fase, è attendere la decisione di Mastantuono sul proprio futuro.