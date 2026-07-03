Di Marzio: "La Fiorentina osserva il Mondiale, piace il centrocampista Oulai della Costa d'Avorio, costa 25 milioni"

Gli occhi di Paratici sono sul talento della Costa d'Avorio, centrocampista del Trabzonspor dal costo di circa 25 milioni

Giornata Importante per il mercato della Fiorentina, come raccontato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

"La Fiorentina è ad un passo da Koleosho, la prima offerta ufficiale è da 11 milioni e si aspetta l'ok del Burnley.

C'è stato un incontro con il Sassuolo per Thorstvedt ma non c'è ancora l'accordo.

La novità della serata è che la Fiorentina sta cercando di prendere una stella del Mondiale, si tratta di Christ Oulai della Costa d'Avorio. Centrocampista box to box che gioca nel Trabzonspor e ha disputato un grande Mondiale. Le prestazioni con la Nazionale hanno aumentato il prezzo che è sui 23-25 milioni di euro ma la Fiorentina c'è e considera il giocatore un grande talento".