Di Marzio: "La Fiorentina insiste per Koleosho, il giocatore prenderà una decisione nelle prossime ore"
I viola in pressing sull'esterno offensivo dell'Under21 di Silvio Baldini di proprietà del Burnley
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 22:19
Arrivano conferme sulla trattativa tra la Fiorentina e Koleosho che potrebbe decollare nelle prossime ore.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i viola sarebbero in forte pressing sul calciatore italiano classe 2004.
La valutazione dei viola per il calciatore dell'Under 21 sarebbe di circa 8-10 milioni e la decisione del calciatore è attesa nelle prossime ore.