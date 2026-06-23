Di Marzio: "La Fiorentina insiste per Koleosho, il giocatore prenderà una decisione nelle prossime ore"

I viola in pressing sull'esterno offensivo dell'Under21 di Silvio Baldini di proprietà del Burnley

Arrivano conferme sulla trattativa tra la Fiorentina e Koleosho che potrebbe decollare nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i viola sarebbero in forte pressing sul calciatore italiano classe 2004.

La valutazione dei viola per il calciatore dell'Under 21 sarebbe di circa 8-10 milioni e la decisione del calciatore è attesa nelle prossime ore.