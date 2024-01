Di Marzio: “La Fiorentina ha offerto 6 milioni per Brian Rodriguez, nuovi contatti ci saranno lunedì”

La Fiorentina vuole consegnare un nuovo esterno offensivo a Vincenzo Italiano. La società viola ha avviato i contatti per Brian Rodriguez dell’América di Città del Messico. Contatti tra le parti che stanno proseguendo, e nuovi aggiornamenti sono attesi lunedì, visto anche che il club messicano sarà impegnato questa notte contro il Queretaro. Il club di Commisso lavora a un’offerta di 6-7 milioni più bonus per portare a Firenze l’uruguaiano. Rodriguez, ma non solo. La Fiorentina tiene in piedi anche la situazione Ruben Vargas. Per lo svizzero con passaporto dominicano di proprietà dell’Augsburg c’è ancora distanza tra i 2 club. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

BREKALO SEMPRE PIU VICINO ALLA CESSIONE. IL PUNTO DI PEDULLÀ