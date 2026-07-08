Di Marzio insiste: "I contatti con Oulai proseguono, può arrivare alle giuste condizioni economiche"
Secondo Gianluca Di Marzio, malgrado le smentite del club, la Fiorentina resta interessata a Christ Inao Oulai
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2026 15:32
Il noto operatore di mercato, Gianluca Di Marzio, rivela che la Fiorentina resta vigile su Oulai, per il quale non si sono mai interrotti i contatti con l'entourage. Non risultato offerte ufficiali come riportato in Turchia, ma il classe 2006 è un giocatore molto gradito ai toscani a determinate condizioni economiche.