Di Marzio: "Il Torino insiste per Comuzzo. Domani incontro con la Fiorentina per chiudere la trattativa"

Secondo Gianluca Di Marzio, il Torino sarebbe vicino a prendere Pietro Comuzzo come rinforzo difensivo nella difesa di Abate

In casa Torino è previsto per domani, lunedì 27 luglio, un nuovo incontro per chiudere la trattativa per Pietro Comuzzo della Fiorentina. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, i granata sono in pressing e stanno spingendo per l'arrivo del classe 2005.

Ricordiamo che il difensore è in uscita dai viola e in queste ultime ore i granata lo vogliono più concretamente a Torino in vista della prossima stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto.