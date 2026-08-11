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Di Marzio: “Il Napoli stringe per Favasuli”. La Fiorentina pronta a fare cassa grazie al 50% sulla rivendita

La Fiorentina pronta a fare cassa con Favasuli del Catanzaro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2026 10:58
Di Marzio: “Il Napoli stringe per Favasuli”. La Fiorentina pronta a fare cassa grazie al 50% sulla rivendita -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti di mercato che interessano anche la Fiorentina. Di Marzio infatti ha spiegato che il Napoli sta chiudendo la trattativa con il Catanzaro per Costantino Favasuli. La Fiorentina guarda da spettatrice interessata visto che detiene il 50% della rivendita di Favasuli. I viola potrebbero incassare una cifra che si aggira attorno ai 4 milioni di euro

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