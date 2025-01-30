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Di Marzio: "Il Napoli offre 35 milioni alla Fiorentina per Comuzzo. Commisso ne chiede 40"

Continuano i discorsi di mercato riguardanti Pietro Comuzzo. Il difenore centrale della Fiorentina è un obiettivo del Napoli.Gli azzurri hanno presentato un’offerta alla viola da 35 milioni bonus incl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2025 20:05
Di Marzio: "Il Napoli offre 35 milioni alla Fiorentina per Comuzzo. Commisso ne chiede 40" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Continuano i discorsi di mercato riguardanti Pietro Comuzzo. Il difenore centrale della Fiorentina è un obiettivo del Napoli.

Gli azzurri hanno presentato un’offerta alla viola da 35 milioni bonus inclusi. Ora si aspetta la decisione del club di Rocco Commisso, che però vorrebbe 40 milioni, anche includendo i bonus.

Nel frattempo è in corso un incontro tra l’agente di Comuzzo e la Fiorentina per discutere della situazione e valutare l’offerta arrivata dal Napoli.

Anche la Juventus aveva chiesto informazioni per il giocatore, senza però arrivare a presentare un’offerta ufficiale. I bianconeri hanno poi virato su Danso del Lens. Lo scrive Gianluca Di Marzio 

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