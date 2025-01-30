Di Marzio: "Il Napoli offre 35 milioni alla Fiorentina per Comuzzo. Commisso ne chiede 40"

Continuano i discorsi di mercato riguardanti Pietro Comuzzo. Il difenore centrale della Fiorentina è un obiettivo del Napoli.Gli azzurri hanno presentato un’offerta alla viola da 35 milioni bonus incl...

Continuano i discorsi di mercato riguardanti Pietro Comuzzo. Il difenore centrale della Fiorentina è un obiettivo del Napoli.

Gli azzurri hanno presentato un’offerta alla viola da 35 milioni bonus inclusi. Ora si aspetta la decisione del club di Rocco Commisso, che però vorrebbe 40 milioni, anche includendo i bonus.

Nel frattempo è in corso un incontro tra l’agente di Comuzzo e la Fiorentina per discutere della situazione e valutare l’offerta arrivata dal Napoli.

Anche la Juventus aveva chiesto informazioni per il giocatore, senza però arrivare a presentare un’offerta ufficiale. I bianconeri hanno poi virato su Danso del Lens. Lo scrive Gianluca Di Marzio