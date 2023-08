Di Marzio: “Il Genoa vuole Duncan per il centrocampo, sondaggio per prenderlo con la Fiorentina”

Il Genoa di Alberto Gilardino cerca un rinforzo per il proprio centrocampo e torna su Alfred Duncan, classe ’93 della Fiorentina. Il Genoa è tornato su Duncan, può essere il classe ’93 il nuovo centrocampista di Alberto Gilardino. In questa stagione Duncan è già sceso in campo in due occasioni con la Fiorentina, giocando anche la gara d’esordio della Serie A proprio contro il Genoa. Nella passata stagione, invece, il centrocampista ghanese ha collezionato trenta presenze tra tutte le competizioni, in cui è riuscito a mettere a segno una rete. In Italia Duncan ha giocato anche con Inter, Livorno, Sampdoria, Sassuolo e Cagliari. Lo scrive Gianluca Di Marzio