Di Marzio: "Il Cagliari mette nel mirino Favasuli". La Fiorentina ha diritto al 50% della rivendita

Secondo quanto riportato dal noto giornalista il Cagliari starebbe pensando a Favasuli come sostituto di Palestra

Il Cagliari cerca un giocatore per sostituire Palestra, destinato al Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù ha individuato in Favasuli uno dei principali candidati per rinforzare la fascia.

Il classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, è finito nel mirino della società sarda dopo l'addio di Palestra e potrebbe rappresentare il prossimo investimento per il futuro. La Fiorentina osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa. Al momento della cessione del giocatore, infatti, il club viola si è garantito il 50% sulla futura rivendita.